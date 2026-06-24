Dry bulk operator Mayborne Bulk launches in Dubai

Danish dry bulk veteran Jesper Lollesgaard and Indian partner Parikshit Sial have launched Mayborne Bulk in Dubai, setting up a new asset-light dry bulk operator targeting the Handy, Supramax and Ultramax sectors, according to Mayborne Bulk.
The company has been established as Mayborne Bulk FZCO and will focus on dry bulk chartering and freight solutions through chartered-in tonnage rather than an owned fleet at launch.
Mayborne Bulk plans to build a commercially controlled fleet over time and target risk-adjusted returns. The platform is backed by strategic investors, including Dubai-based MINGroup.
The company is aiming at a global customer base of shipowners and charterers, with miners, commodity traders, industrial producers, utilities and agribusinesses among its target clients across major dry bulk routes.
“We are excited to launch this new venture and look forward to building a disciplined, data-driven dry bulk shipping business,” managing partner Lollesgaard said.
Dubai gives Mayborne Bulk a base between Atlantic and Pacific time zones as it works across Asia Pacific, Indian Ocean and Atlantic trade corridors.
The company’s services include voyage and time charter solutions, contracts of affreightment, freight trading and risk management, operator services, advisory work for emerging cargo movers and commercial management for shipowners.